De Laurentiis positivo al COVID-19, tampone anche per Lotito che era presente all’assemblea di Lega

La notizia è stata data ai presenti all’Assemblea della Lega Serie A solamente nella serata di ieri, intorno alle 20: Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, è positivo al coronavirus. Secondo quanto riportato da Repubblica, il patron della squadra partenopea aveva detto agli altri Presidenti di avere una intossicazione alimentare causata dalle ostriche, invece aveva tutti i sintomi legati alla pandemia che ha colpito il mondo in questo 2020. Dopo il comunicato della Lega Serie A nel quale viene assicurato che siano stati rispettati i protocolli sanitari all’interno del meeting tra i Presidenti, tutti i presenti dovranno sottoporsi al tampone per accertarsi di essere negativi. Tra di loro, come riportato dal Corriere dello Sport, anche il Presidente della Lazio Claudio Lotito, che ieri si era recato in sede con regolare mascherina sul volto.







