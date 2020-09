FORMELLO | Seduta pomeridiana per la squadra

Seduta pomeridiana fissata alle ore 18:00 e squadra puntuale in campo all’S.S. Lazio Training Center. Assente Milinkovic per affaticamento: è a riposo e dovrebbe tornare ad allenarsi la prossima settimana. Assenti anche Vavro, Lukaku e Lucas Leiva. Per l’ultimo semplice gestione. Cataldi prosegue il lavoro differenziato.Rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali anche Marusic e Badelj. Per il montenegrino solo allenamento in palestra, mentre il secondo subito in campo. Iniziale messa in moto sul campetto adiacente per gli uomini a disposizione di mister Simone Inzaghi attraverso esercizi focalizzati su velocità e tecnica. I biancocelesti si sono poi spostati sul campo Centrale per effettuare un possesso palla incentrato su gestione, aggressività e recupero della sfera. Allenamento terminato con una partitella a campo ridotto. Luis Alberto ha terminato in anticipo l’allenamento dopo una botta subita da Escalante durante la partitella. Sabato alle ore 18:00 la Lazio affronterà il Frosinone in amichevole: domani per i biancocelesti è in programma l’ultima seduta prima del test match con la compagine ciociara. I biancocelesti si alleneranno nuovamente domani mattina a partire dalle ore 10:00.







