Il Messaggero | Multa per Acerbi: oggi incontro Tare-Pastorello

Dopo le forti dichiarazioni di Francesco Acerbi alla vigilia del match tra Olanda e Italia, ieri il difensore biancoceleste si è rivisto in campo a Formello: seduta e partitella con i compagni. Acerbi verrà multato per le sue parole, ma la Lazio al momento opta per l’indifferenza, senza alzare i toni. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero l’agente Pastorello e il ds biancoceleste Tare si sono dati appuntamento per oggi: la situazione si dovrà chiarire. Anche perché l’Inter, più del Napoli, sarebbe interessata al difensore, ma, con tre anni di contratto, Lotito non cederebbe Francesco Acerbi sotto i 15 milioni.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: