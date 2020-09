Il Messaggero | Tare-Raiola a Formello: si sblocca l’operazione Fares

La Lazio ha messo a segno il terzo acquisto di calciomercato. Dopo aver trovato l’accordo completo con la Spal, Mohamed Fares ha raggiunto Roma nella serata di martedì. Avvistato prima in un noto ristorante del centro, poi nel quartier generale della Lazio con il team Raiola. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero erano ancora tanti gli ostacoli con la Spal sui metodi di pagamento ( gli 8,5 milioni oltre gli 1,5 di bonus). Ora è tutto fatto: tra oggi e domani Fares sosterrà le visite mediche. Poi, sarà la volta di Muriqi che si trova ancora in Turchia. La fascia sinistra di Simone Inzaghi sarà, così, sistemata una volta per tutte.







