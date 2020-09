Il Tempo | Archiviati Fares e Muriqi, Inzaghi chiede fantasia: piace Vazquez

Terminati i tormentoni Fares e Muriqi (che oggi arriverà a Roma), la Lazio guarda avanti. Inzaghi ha bisogno di nuovi innesti per la sua rosa ed ora, oltre ad un difensore per sostituire Bastos in uscita verso İstanbul Başakşehir, chiede estro e fantasia in mezzo al campo così da poter dar vita più facilmente a situazioni di superiorità numerica in zona offensiva. Vari i profili seguiti dalla società biancoceleste nell’ultimo periodo, mentre rimane da monitorare attentamente la posizione di Franco Vazquez, ai margini del progetto tecnico del Siviglia. Lo riporta Il Tempo







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: