Lazio, Acerbi su Instagram mostra ciò che ama fare

Dopo le forti dichiarazioni di qualche giorno fa in cui manifestava il proprio malumore per la questione rinnovo, Acerbi ha da poco postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae in allenamento con la maglia della Lazio specificando che questo è ciò che ama fare. Un piccolo segnale di distensione da parte del difensore biancoceleste, in attesa di risolvere i problemi legati al contratto.

Visualizza questo post su Instagram Ciò che amo fare #Ace #Acerbi #CMonEagles Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88) in data: 10 Set 2020 alle ore 8:54 PDT







