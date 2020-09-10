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Come si apprende dal profilo Twitter del giornalista turco Volkan Demir, Vedat Muriqi sbarcherà a Roma nella giornata di Domenica per effettuare poi le visite mediche il giorno successivo.
BİLGİ
Vedat Muriqi ( @MuriqiVedat ), pazar günü İtalya’nın başkenti Roma’ya gidecek. Pazartesi günü önce sağlık kontrolünden geçeçek olan Vedat, ardından Lazio ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
— Volkan Demir (@albandemir) September 10, 2020
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