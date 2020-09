Lazio Women | Rimandata la conferenza stampa di presentazione della squadra alla Rinascente

AGGIORNAMENTO 10 SETTEMBRE 12:20 – L’evento in programma questo pomeriggio è stato rimandato a mercoledì 16 settembre alle ore 16:30, considerando la positività al Covid-19 del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che nella giornata di ieri ha incontrato nell’Assemblea di Lega il presidente Claudio Lotito rendendo così impossibile la partecipazione di quest’ultimo all’evento in programma tra poche ore.

Domani, giovedì 10 settembre 2020, alle ore 15:30, la Lazio Women presenterà alla stampa il team rinnovato ed il suo staff prima dell’inizio del nuovo campionato di Serie B 2020-2021. Luogo dell’appuntamento, la splendida terrazza della Rinascente.

Presenzierà all’evento il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito che, nel corso della conferenza stampa, fissata per le ore 15:00 presso l’Up Sunset Bar, suggestiva terrazza al 7° piano della struttura, parlerà dei progetti e dei programmi in essere per la crescita e lo sviluppo del settore femminile e giovanile. La presentazione metterà in risalto la volontà della presidenza di costruire un team molto competitivo con l’innesto di quattro giocatrici di levatura internazionale. All’evento parteciperanno il direttore sportivo della S.S. Lazio Women e responsabile del Settore Giovanile Mauro Bianchessi , la Team Manager Monica Caprini oltre alle atlete e lo staff della prima squadra. Aprirà la presentazione il violinista Andrea Casta. Lo riporta il sito ufficiale della Lazio, sslazio.it