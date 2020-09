Liverani torna sul passato alla Lazio: “A Roma la parte più lunga della mia carriera. Ho giocato con campioni di livello internazionale”

Fabio Liverani, l’uomo dell’assist a Di Canio nel derby del 6 gennaio 2005, riavvolge il nastro e ricorda i suoi anni a Roma. In una diretta Instagram con la Lega Dilettanti, il neo allenatore del Parma ha ricordati i suoi anni in biancoceleste: “La Lazio è stata la parte più lunga della mia carriera, cinque anni. Ho fatto il salto da una squadra che lottava per non retrocedere a una formazione che lottava per la Champions League, lo Scudetto, la Coppa Italia. Ho avuto l’opportunità di giocare con campioni di livello internazionale, calciatori che giocavano in nazionale da anni. Per me è stata una grande crescita e poi sono anche riuscito a giocare titolare in questi anni. Questo mi ha fatto arrivare al punto più alto della mia carriera”.







