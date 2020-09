Manila Nazzaro spiega la sua fede per la Lazio: “E’ un qualcosa che hai dentro, con quei colori che ti attraggono. L’Aquila, poi…”

E’ una delle tifose della Lazio più famose dello show business, vincitrice di Miss Italia, conduttrice radiofonica e non solo. La sua fede per la Lazio non è stata mai nascosta ed ha infatti anche partecipato agli eventi “Di Padre in Figlio” organizzati allo Stadio Olimpico di Roma. Durante la trasmissione di Rai Uno, “C’è tempo per…”, condotta da Beppe Convertini e da un’altra lazialissima, Anna Falchi, Manila Nazzaro ha spiegato il perché è diventata della Lazio: “Lo sono fin da piccola, mio fratello aveva una sciarpa della squadra in camera sua. Sono quindi cresciuta conoscendo solo la Lazio, ma poi ho capito il motivo per cui bisogna tifarla. Chi è laziale, lo è dentro, non è qualcosa che possa spiegarsi. Sono colori che ti attraggono, la libertà dell’aquila che ci rappresenta, che non vola mai in branco, ma da sola”.







