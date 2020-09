PRIMAVERA1 | Ecco gli orari dei match della Lazio fino alla 3a giornata

La Lazio Primavera scalda i motori e prepara l’esordio ufficiale stagionale. Il periodo delle amichevoli sta per terminare (l’ultima ieri pomeriggio è terminata in parità contro l’Asd Polispostiva Monti Cimini) e per i ragazzi di Menichini si avvicina il momento di fare sul serio. Come reso noto dalla Lega Serie A, la prima uscita in campionato è fissata per sabato 19 settembre alle ore 15 contro il Torino, mentre nel turno, domenica 27 settembre alle 13, le giovani aquile faranno visita alla Sampdoria. Alla terza giornata sarà poi il momento di esordire al Fersini contro il Bologna: appuntamento fissato per sabato 3 ottobre alle 15.







