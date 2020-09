Semplici su Fares: “Ottimo acquisto per la Lazio, giocatore di spessore e dal grande futuro”

L’ex tecnico della Spal, Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Sky Calciomercato – L’Originale in merito al nuovo acquisto biancoceleste Fares. Elogio dell’ex tecnico ferrarese per l’esterno, ormai ex Spal. Ecco le sue parole: “Secondo me Fares è un ottimo acquisto per la Lazio. Già lo scorso anno si parlava di società importanti per lui, ma purtroppo alla prima amichevole dopo il rientro dalla vittoria in Coppa d’Africa ha avuto l’infortunio al legamento e ha perso i primi sei mesi. Poi è rientrato nel finale di campionato, che però è stato molto particolare. Per come gioca la Lazio è un giocatore di spessore e di grande futuro”







