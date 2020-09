SOCIAL | La UEFA celebra il gol contro il Feyenoord. Veron: “Grazie per il ricordo” – VIDEO

Ieri la UEFA, sul proprio profilo Twitter, ha ricordato la rete di Juan Sebastian Veron nella gara di Champions League del 29 febbraio del 2000: Lazio–Feyenoord. Allo Stadio Olimpico di Roma l’ex centrocampista biancoceleste mise la palla in rete al 37′, la UEFA ricorda: “Un super gol della Lazio in Champions League. Ricordi la stagione e l’avversaria?”. Dopo 24 ore è arrivata la risposta di Veron: “Assist di Sensini. Grazie per il ricordo“.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: