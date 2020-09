Thomas Doll su Immobile: “Ciro orgoglio del calcio italiano”

In un’intervista rilasciata alla Bild, l’ex giocatore della Lazio Thomas Doll, ha parlato anche di Ciro Immobile autore di una fantastica stagione culminata con lka vittoria della Scarpa d’Oro. In passato il bomber biancoceleste però ha vissuto anche dei periodi difficili soprattutto quando ha militato nel Borussia Dortmund ed è proprio da qui che parte il pensiero del tedesco: “Qui in Germania non si è ambientato nonostante la società in cui ha giocato, si prende particolarmente cura dei suoi calciatori, Immobile non si è abituato alla freddezza dei rapporti conviviali con la gente che in Italia sono all’ordine del giorno e poi la lingua è stata sicuramente un ostacolo in più oltre alle grandi aspettative con le quali è arrivato” afferma Doll che poi prosegue: “Adesso peò rappresenta l’orgoglio di un Paese intero avendo vinto la Scarpa d’Oro dopo tanti anni dall’ultimo italiano che è riuscito in questa impresa.”







