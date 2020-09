Tommaso Paradiso: “Serve un innesto da Champions League. La vicenda Acerbi? È solo andato in confusione davanti ai microfoni”

Tommaso Paradiso torna a parlare di Lazio. Pochi minuti fa, il noto cantante biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Radiosei, dove ha parlato del momento dei biancocelesti: “Prima di tutto dico che bello. Fino a qualche anno fa pensavamo se riuscivamo ancora ad esistere o meno, mentre ora parliamo di Champions League e calciomercato. Reina? Mi è piaciuto assolutamente il suo acquisto, è un portiere d’esperienza. Sulla vicenda Acerbi dico che queste cose accadono a volte quando si va in confusione davanti ai microfoni. Non penso sia stato volutamente scorretto, penso sia stato solo semplicemente confuso e ha parlato semplicemente “di pancia”. Dobbiamo tenercelo stretto, è il vero allenatore in campo e non molla mai. È la vera persona di carisma della rosa. Lulic? È uno dei giocatori a cui non possiamo fare a meno, rientra nella classifica di uno dei più grandi calciatori della storia della Lazio. Speriamo possa rientrare presto. Un consiglio a Lotito? Se la campagna acquisti della Lazo finisce qui non è un buon mercato considerando che dobbiamo fare tre competizioni. Serve un arrivo da Champions. Il mio sogno rimane De Paul dell’Udinese. Credo che per i tifosi, un innesto da Champions va fatto.







