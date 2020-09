UFFICIALE- Fissata l’amichevole tra Lazio e Benevento: sarà derby in casa Inzaghi

Un ultimo test per la Lazio è in arrivo. Dopo l’amichevole di sabato con il Frosinone, i biancocelesti affronteranno all’Olimpico sabato 19 settembre alle 18 il Benevento nell’ultima amichevole pre campionato molto competitiva contro una formazione di massima serie. Sarà un sfida amarcord per i fratelli Inzaghi che torneranno a sfidarsi dopo l’ultimo incrocio da allenatori tra Bologna e Lazio datato 26 dicembre 2018.







