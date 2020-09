Alessandro Piperno, scrittore: “Immobile è il capolavoro della coppia Lotito-Tare. Luis Alberto? Il vero fuoriclasse della Lazio”

Alessandro Piperno, scrittore e noto tifoso laziale, è stato intervistato da La Repubblica. Ha raccontato la sua storia da tifoso, la passione e la Lazio di un tempo paragonata a quella di oggi del duo Lotito-Tare.

Ha scritto che la Lazio le piaceva anche negli anni più oscuri quando era “una squadra disgraziata, derubata, degradata”. Una passione che vale proprio perché sciagurata e masochistica?

“La sola piazza in cui mi sento a mio agio è la tribuna di uno stadio. Lo so, è un gioco, la più frivola delle passioni, ma forse proprio per questo riesco a prenderla così seriamente. Non posso dire neppure di essere un amante del calcio, né un intenditore. Certo, mi piace, ma forse potrei farne a meno. Io sono un tifoso. E non uno qualsiasi: sono un tifoso della Lazio. Uuna disciplina interiore che scantona nello stoicismo. La Lazio è una squadra scalognata: il che rende la passione che m’ispira ancora più esclusiva”.

Cosa significa crescere da laziale a Roma?

“Quando cammini per strada ci sono buone probabilità che le persone che ti si fanno incontro, togliendo gli agnostici, siano dell’altra sponda calcistica. Questo ti rende diffidente, condannandoti a una sorta di sindrome di accerchiamento; allo stesso tempo ti tempra il carattere e ti rende fiero e ironico”.

Cosa pensa di Ciro Immobile diventato scarpa d’oro, proprio lui dopo le vittorie di Messi?

“Penso che Immobile sia il capolavoro della coppia Lotito-Tare. Con quello che costano i centravanti, comprarne uno per due spiccioli (si fa per dire) i cui numeri sono appena al di sotto di quelli di Messi, Lewandowski e Ronaldo è un colpo di genio”.

Ma non è che la gestione Lotito-Tare sta normalizzando la storia di follie, miserie e resurrezioni che accompagna le sue stagioni laziali?

“No, non lo penso. Credo che Lotito abbia un tocco di follia parecchio laziale. Non è soltanto un gestore oculato, è un autentico outsider. Ora, non posso dire che mi piaccia il suo stile (non mi piace affatto) ma gli riconosco capacità straordinarie che sembrano provenire da un misto di ostinazione e tracotanza davvero impressionanti”.

Veron dice che Luis Alberto gli assomiglia. Gargaschelli dice che assomiglia a Mancini e Baggio, Gene Gnocchi sostiene che assomigli a Gene Gnocchi…A lei chi ricorda?

“Per me è lui il vero fuoriclasse della Lazio. E incarna una tipica storia laziale. Arriva da noi in sordina, fa un anno disastroso, flirta persino con l’idea di lasciare il calcio a soli ventisei anni, per poi sbocciare nel modo più assurdo e imprevedibile rendendosi insostituibile. Non so a chi somiglia. Di fronte a certi assist chirurgici e felpati mi pare il sosia dell’Iván de la Peña che avrei voluto vedere giocare nella Lazio ma che, ahimè, non è mai arrivato”.







