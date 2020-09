CALCIOMERCATO LAZIO | Su Bastos ora c’è il Beşiktaş

Come riportato da gianlucadimarzio.com il futuro di Bastos è in Turchia. Se fino a pochi minuti fa il Basksehir sembra in pole per il difensore biancoceleste, ad inserirsi nella trattativa è il Besiktas che attualmente risulta in vantaggio per l’acquisto del difensore. Le prossime ore saranno decisive per conoscere la futura destinazione di Bastos, che dovrebbe comunque essere a Istanbul.





