CdS | Inzaghi a lavoro per il disgelo tra Acerbi e società

Simone Inzaghi non vuole distrazioni in vista della stagione che sta per iniziare e veste i panni di intermediario per ricomporre lo strappo tra Acerbi e società. Nei giorni successivi allo sfogo del difensore biancoceleste, infatti, il tecnico piacentino avrebbe alzato il telefono per rasserenare subito la situazione evitando sviluppi peggiori. Inzaghi non vuole e non può permettersi di perdere il suo Leone difensivo, mentre nei prossimi giorni sul fronte rinnovo è previsto un incontro tra il club e l’agente del calciatore, Federico Pastorello con la Lazio che, in ogni caso, considera l’offerta fatta già importante tenendo conto del limitato potere contrattuale del giocatore a causa dell’età (32 anni). Lo riporta Il Corriere dello Sport







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: