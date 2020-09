FORMELLO | Prove tattiche anti Frosinone: dubbio in porta, out Milinkovic e Luis Alberto

Questa mattina, alle ore 10:00, la squadra di mister Inzaghi è scesa in campo per la seduta di allenamento mattutina, dopo quella pomeridiana di ieri. Quest’oggi la Lazio si è concentrata sulla tattica, in vista della sfida amichevole di domani pomeriggio, alle ore 18:00, contro il Frosinone. Dopo un iniziale riscaldamento basato su scatti, lavoro aerobico e torelli, i biancocelesti hanno preparato la sfida di domani con una partita a base tattica: con il dubbio in porta tra Strakosha e Reina, in difesa, dopo l’assenza di ieri, anche oggi Vavro non è sceso in campo per un problema muscolare, e si va verso la retroguardia “titolare” della scorsa stagione, con Radu e Luiz Felipe ai lati di Acerbi. Dopo l’assenza di ieri alla seduta di Lucas Leiva, per semplice gestione, oggi ha partecipato alle prove tattiche e si candida per mettere minuti sulle gambe nel match di domani. Stesso discorso per Jordan Lukaku, a riposo anche lui nella seduta di ieri pomeriggio. Assenti sia Milinkovic che Luis Alberto: il serbo, dopo l’assenza di ieri, è rimasto a riposo anche oggi e dovrebbe tornare a lavorare la prossima settimana, mentre lo spagnolo, dopo il duro contrasto con Escalante nella partitella di ieri pomeriggio, che gli ha fatto terminare anzitempo la seduta, potrebbe essere risparmiato per la partita di domani. Sono a disposizione Marusic, rientrato per ultimo dagli impegni in Nazionale, come Badelj. In attacco confermata la “Scarpa d’Oro” Ciro Immobile, con Correa in vantaggio su Caicedo per affiancarlo.







