Giancarlo Oddi è il nuovo allenatore del Lanciano

La Società Lanciano Calcio comunica che, nella serata di oggi, è stato ufficializzato l’accordo per il nuovo vertice tecnico rossonero: Fausto Salfa sarà il nuovo Direttore Sportivo, Giancarlo Oddi siederà invece sulla panchina frentana.

Tanta ed invidiabile esperienza, dunque, al servizio dei rossoneri: il DS Salfa, che da allenatore ha girato diverse squadre di Eccellenza laziale ottenendo ottimi risultati, è riuscito a superarsi da dirigente, sfiorando la C da Direttore Sportivo del Guidonia e collaborando da osservatore con il Bari di Antonio Conte e Giampiero Ventura. Il mister Oddi, campione d’Italia da giocatore con la Lazio, club con il quale totalizza circa 150 presenze fra campionato e coppe, e vera e propria bandiera del Cesena, con otto stagioni e circa 300 presenze in bianconero, riveste da allenatore diversi incarichi all’interno del settore giovanile laziale prima dell’esperienza in Cina con il Tianjin Teda e poi in C a Legnano. Gli anni di successi in Serie A come vice di Papadopulo tra Palermo, Lecce, Bologna e Torino, ne caratterizzano un background di assoluta qualità da cui il Lanciano, a partire da questa sera, può orgogliosamente porre le basi per il futuro.

Lunedì alle ore 18.30 allo Stadio Guido Biondi la conferenza stampa di presentazione del DS, del mister e dello staff tecnico che guiderà i frentani in Eccellenza nella stagione 2020/2021.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: