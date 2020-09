Lazio, la Federcalcio giamaicana cerca Djavan Anderson

Djavan Anderson continua a conquistare tutti, anche oltre Oceano. Nel periodo post lockdown l’esterno biancoceleste ha convinto sempre di più prendendo con carattere i ruolo di quinto a sinistra ottenendo anche la maglia di titolare contro la Juventus. Le sue prestazioni non sono sfuggite ai più attenti e così anche la Federcalcio giamaicana gli ha messo gli occhi addosso, considerando la possibilità per Djavan di vestire la maglia dei Reggae Boyz grazie alla nazionalità giamaicana del padre. Come affermato da Radio Jamaica Sports, ci sarebbero stati già dei contatti tra le parti con il calciatore biancoceleste che avrebbe iniziato il processo per ottenere il passaporto giamaicano. Lo riporta Radiojamaicanewsonline.com







