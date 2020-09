Marchisio: “La Lazio ha un grande centrocampo. La gara con l’Atalanta ha compromesso il finale di stagione”

L’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Radio, per parlare non solo della squadra bianconera ma di tutta la Serie A. Ha lasaciato anche qualche commento su Lazio e Atalanta, le due sorprese dell’ultimo campionato. Ecco le sue parole: “Se la Lazio e l’Atalanta possono ripetersi? Sono anni che lo fanno, anche se nella ultima stagione hanno fatto bene in modo particolare. I bergamaschi è da tempo che migliorano. La Lazio, il presidente Lotito ed i giocatori stessi stanno dimostrando una crescita costante, hanno un ottimo centrocampo, un nome importante su tutti è quello di Milinkovic. Lui e Luis Alberto sono grandi giocatori. La gara contro l’Atalanta, che la Lazio poteva chiudere, ha compromesso poi il finale di stagione dei biancocelesti”.







