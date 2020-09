New Entry in casa SkySport: arriva Sandro Piccinini, sarà opinionista al Club

In arrivo una novità per la ‘famiglia’ di Sky: tra gli opinionisti nella prossima stagione ci sarà anche Sandro Piccinini. Lo ha annunciato la stessa paytv. “Ci vediamo su Sky Sport tutte le domeniche, sarà una annata eccezionale”, le parole di Piccinini in un video mostrato da SkySport24. L’ex telecronista di Mediaset farà parte del gruppo di opinionisti all’interno di SkyClub, condotto da Fabio Caressa. “È una grande emozione, perché intanto ritrovo tanti amici, al di là di tutto quello che ha rappresentato Sky per me come stimolo. Mi fa molto piacere ripartire da Fabio, il ruolo di opinionista e teleconista l’ho svolto tanti anni fa nella stessa tv in cui ha cominciato Caressa. Sarà un intreccio pazzesco, che significa per me una emozione in più”, ha aggiunto Piccinini. Sono anche arrivati i primi messaggi di congratulazioni e “Benvenuto” da quelli che saranno i nuovi colleghi. Tra questi Paolo Condò che ha subito salutato Piccinini.







