SOCIAL | Lazio Women, la carica di Claudia Palombi: “Pronte per riprenderci ciò che ci è stato tolto” | FOTO

Domenica 13 settembre riprenderà il campionato femminile di Serie B. Campionato in cui sarà protagonista la Lazio Women. Nella passata stagione le ragazze di Ashraf Seleman, a causa dello stop forzato per la pandemia da Coronavirus che ha colpito tutto il mondo, hanno concluso il loro campionato al secondo posto e, per decretare le due squadre che sarebbero state promosse in Serie A, è stato utilizzato l’algoritmo: in Serie A sono salite il Napoli (1°) e il San Marino (3°), beffando così le biancocelesti. Claudia Palombi, attaccante della Lazio, è pronta per la nuova stagione: attraverso un post sul suo profilo ufficiale Instagram, ha espresso tutta la carica della squadra in vista della nuova stagione, con la prima gara in programma domenica contro il Pontedera. Queste le parole dell’attaccante biancoceleste che accompagnano il post: “Domenica ricomincia il nostro campionato! Pronte e cariche per riprenderci ciò che ci è stato tolto! FORZA LAZIO CARICA!”.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: