Bastos si racconta: “Ho iniziato a giocare a piedi nudi, volevo diventare un calciatore”

Il difensore della Lazio Bastos ha raccontato le difficoltà vissute all’esordio e tutti i sacrifici fatti per arrivare su un palco importante come la Serie A. Ecco le parole dell’angolano, durante lo show condotto dalla moglie Nerika, di cui su Instagram ha riportato un estratto:

INIZI – «È una lunga storia parlare del passato. Non ho avuto sempre la possibilità di un mezzo di trasporto o di un pasto, ma mi sono sempre ripetuto: “Voglio diventare un calciatore professionista in futuro”. Dopo ci sono riuscito e grazie a Dio siamo qui. Quando giocavo con i miei amici nel quartiere, si faceva a piedi nudi. Sembrava divertente: chi aveva la possibilità di avere gli scarpini non poteva giocare perché poteva far male agli altri».

DIFFICOLTÀ – «Avevo amici che mi dicevano che non sarei mai diventato un calciatore. “Vai nella squadra di Petro? Laverai l’auto di Locò”. Ho vissuto situazioni dure, ma oggi sono adulto e le ho capite. Penso che tutto ciò mi abbia motivato e mi abbia spinto in ciò che volevo essere. Siamo umani: possiamo stare giù emotivamente e passare momenti difficili. Di solito dico: “Possono giocare a livelli professionali, solo quelle persone che amano e hanno la passione per questo gioco” perché quando hai la passione per qualcosa e la ami non senti la fatica».





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: