Buon compleanno al mister Nando Orsi

Spegne oggi 61 candeline l’ex portiere biancoceleste Fernando Orsi. Ha disputato in totale 12 stagioni con la maglia della Lazio, collezionando 125 presenze in campionato. E’ stato preparatore dei portieri ed allenatore in seconda: è tornato sulla panchina laziale con Roberto Mancini dal 2002 al 2004. Chiunque abbia indossato la maglia della prima squadra della capitale con rispetto ed orgoglio, merita di far parte della storia: tanti auguri di buon compleanno, mister Nando Orsi!







