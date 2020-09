CAlCIOMERCATO LAZIO | Rispunta il nome di Otamendi

Secondo quanto riporta Sportmediaset, potrebbe arrivare in difesa il colpo Champions per la Lazio. Infatti secondo il sito la società ha deciso di provare a chiudere per Otamendi. Il difensore argentino del Manchester City, era stato offerto già qualche settimana fa mentre Tare era impegnato nella trattativa per Silva. Il centrale porterebbe esperienza internazionale e carisma e nelle prossime ore si capirà se la trattativa entrerà nel vivo oppure no. Su Otamendi c’è da registrare anche l’interesse del Porto, con il giocatore che si è detto disposto ad abbassare il suo attuale ingaggio da 7 milioni annui.







