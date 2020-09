Frosinone-Lazio, Immobile ed Acerbi danno la carica su Instagram

Dopo la vittoria in amichevole per la Lazio contro il Frosinone del grande ex Alessandro Nesta, sui propri profili Instagram Immobile ed Acerbi hanno mandato un chiaro messaggio per l’inizio del campionato. Mentre il primo ha accennato all’ottima prestazione della squadra, il secondo, dopo tutte le voci degli ultimi giorni, ha preferito lasciar parlare il campo, affermando che ormai si inizia a respirare il vero calcio, quello della Serie A.





