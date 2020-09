Frosinone – Lazio, Nicolò Armini:”Mi vergognavo a chiedere la foto a Nesta. Incontrarlo è stata una grande emozione.”

Nicolò Armini, difensore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky dopo l’amichevole contro il Frosinone: “I risultati arriveranno perché abbiamo un grande gruppo e una grande squadra. I nuovi si sono subito inseriti e ci daranno una mano importante. Oggi non abbiamo rischiato nulla, anche se avremmo potuto vincere con più gol di scarto. Non importa dove vengo schierato, più ruoli copro e meglio è per la mia crescita: cerco di farmi trovare sempre pronto. Nesta? Incontrarlo è stata una grande emozione, mi ha detto di continuare così“.