Il capitano del secondo scudetto, un ragazzo del vivaio, un difensore tra i più forti al mondo: la partenza di Alessandro Nesta da Roma è stato un colpo al cuore per tutti i tifosi biancocelesti. Oggi la Lazio lo sfiderà per la prima volta da tecnico, nell’amichevole in programma alle 18,00 al Benito Stirpe di Frosinone. Come riporta Il Messaggero a proposito della sfida odierna, il capitano laziale, dallo scudetto del 2000 all’addio forzato, oggi sogna il grande ritorno.







