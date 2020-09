Keita Balde potrebbe ritornare in Italia

Secondo Sky Sport, la Fiorentina ha messo gli occhi su Keita Baldé, attaccante del Monaco che in Italia ha già indossato le maglie di Lazio e Inter. In biancoceleste, tra il 2013 e il 2017, ha giocato 110 partite, segnando 26 gol; mentre in nerazzurro ha trovato 5 gol in 24 presenze nel 2018-2019.





