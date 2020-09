La Repubblica | Lazio, Fares e Muriqi: ecco cosa li blocca

Fares e Muriqi sono gli ultimi acquisti in casa Lazio, per loro sembrerebbe mancare solo l’ufficialità. Stando a quanto riportato da La Repubblica, serve una cessione in casa biancoceleste per “sbloccare” i due giocatori. Si deve vendere per rispettare il cosiddetto “Indicatore di liquidita“, un parametro stabilito dalla Figc nel 2015, che misura il grado di equilibrio finanziario tra entrate ed uscite nel breve termine (12 mesi) di un club. Pertanto diventa fondamentale cedere almeno Bastos, per procedere alla doppia spesa.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: