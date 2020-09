Lazio, rimane incerto il futuro di Lombardi: esclusa la pista Bologna

Il futuro di Cristiano Lombardi resta incerto, ma potrebbe essere di nuovo lontano dalla Capitale. Dopo la buona stagione disputata in prestito alla Salernitana, ora diversi club, sia di Serie A che di Serie B, hanno messo gli occhi su di lui. Come appreso dalla redazione di LazioPress.it, il neo promosso Crotone sarebbe interessato all’esterno classe ’95. Per ora ancora nessun contatto con il club biancoceleste, ma la situazione è da tenere sotto controllo. Non trovano riscontro invece le voci che parlavano di un interessamento da parte del Bologna di Siniša Mihajlović, con una trattativa in corso tra i due club. Infine, non è da escludere un suo ritorno a Salerno per un altro anno con la maglia della Salernitana, visto che il presidente Lotito lo vorrebbe riportare in Campania, dopo le cinque reti in 21 presenze in campionato nella scorsa stagione. Mentre Lombardi è in attesa di capire quale sarà il suo futuro, proprio l’esterno cresciuto nelle giovanili della Lazio, è in fase di recupero da un infortunio che ha subito nel finale della scorsa stagione: nel mese di luglio, infatti, ha riportato una lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra.







