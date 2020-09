Lazio Women, Di Giammarino: “Pronte a ripartire, vogliamo la Serie A”

Virginia Di Giammarino, centrocampista della Lazio Women, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel: “Stiamo bene e siamo cariche per la ripresa del campionato: vogliamo riprenderci quello che ci è stato tolto l’anno scorso. Abbiamo più esperienza e cattiveria per prenderci la promozione, faremo di tutto per non commettere qualche errore. Speriamo di non sbagliare, lo scorso anno abbiamo perso la Serie A per pochissimo. Abbiamo tanta voglia di ricominciare, i nuovi acquisti ci hanno dato tanta motivazione, esperienza e mentalità vincente. Le nuove ragazze si sono già inserite nel gruppo, hanno avuto un ottimo approccio, nonostante la lingua differente. Il gruppo c’è e siamo a buon punto per diventare una squadra importante. La prima giornata è sempre difficile, soprattutto dopo un lungo stop, ma c’è tanta voglia di vincere e sono sicura che inizieremo con una vittoria. Il mio obiettivo personale invece è segnare di più e conquistare la maglia della Nazionale maggiore”.

sslazio.it





