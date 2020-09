LIVE Frosinone-Lazio: 0-0

Penultima amichevole pre-campionato per la Lazio, in campo alle ore 18 allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone contro la formazione guidata da Alessandro Nesta. Diverse assenze per Inzaghi su tutte quelle di Milinkovic e Luis Alberto. Prima volta in assoluto invece per Nesta come allenatore, contro la Lazio.

1′– Partiti! E’ iniziata la partita allo Stirpe, calcio d’inizio affidato al Frosinone.

3′– Discesa sulla destra di Lazzari, cross dell’esterno e deviazione in calcio d’angolo di Krajnc.

5′– Brutto intervento di Kastanos su Luiz Felipe, il difensore brasiliano è molto dolorante e non sembra poter rientrare in campo.

8′ – Ecco il cambio, fuori uno sfortunato Luiz Felipe, al suo posto Patric.

10′– Goal annullato ad Akpa-Akpro pescato in posizione di fuorigioco su lancio di Leiva.

16′– Traversa della Lazio con un colpo di testa di Lazzari su ottimo cross di Kiyine. Palla che poi finisce in calcio d’angolo.

20′– Ritmi abbastanza alti allo “Stirpe” dove è la Lazio a fare la partita ma il Frosinone si dimostra aggressivo in contropiede.

28′– Dopo alcuni minuti di possesso palla, nuova occasione per la Lazio con Kiyine che impegna il portiere Iacobucci con un tiro dalla distanza. Palla deviata in calcio d’angolo.





