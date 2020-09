PAIDEIA | Fissate le visite mediche per Muriqi: ecco quando si svolgeranno

L’avventura di Vedat Muriqi in biancoceleste sta, finalmente, per iniziare. Atteso nella Capitale per la giornata di domani, l’attaccante kosovaro classe ’94, come appreso dalla redazione di LazioPress.it, è atteso per svolgere le visite mediche, in Clinica Paideia, per la giornata di lunedì mattina, alle ore 08:00. Manca davvero poco per vedere il nuovo attaccante con la maglia biancoceleste, pronto a rinforzare il reparto offensivo di mister Simone Inzaghi.







