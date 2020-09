PRIMAVERA1- Pareggio a reti inviolate con il Trastevere in amichevole

Secondo pareggio consecutivo per la Lazio Primavera che, dopo il 3-3 con l’ASD Monti Cimini, impatta 0-0 contro il Trastevere nell’amichevole di oggi pomeriggio al Trastevere Stadium. Prestazione importante, nonostante il risultato, per i biancocelesti che avvicina ancor di più i ragazzi di Menichini all’esordio in campionato sabato prossimo in trasferta con il Torino.







