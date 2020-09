Calciomercato Lazio, ancora viva la pista Borja Mayoral

Con ogni probabilità Borja Mayoral lascerà il Real Madrid in questa sessione di mercato. Come riportato da as.com il Real chiede 15 milioni di euro per il 50% dei suoi diritti. In prima linea c’è il Valencia che spera di ottenere il 70% anche se la difficoltà sarà trovare i soldi per finanziare l’offensiva.

Ma il giovane classe ’97 è molto apprezzato anche in Italia. In particolare i club che hanno manifestato maggior interesse sono la Fiorentina e la Lazio. Il club biancoceleste è da tempo sulle tracce dell’attaccante, che potrebbe rivelarsi un ottimo innesto in ottica Champions League, e, nonostante l’elevata concorrenza, proverà fino alla fine a portarlo nella Capitale.





