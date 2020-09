CALCIOMERCATO | Possibile “retromarcia” Caicedo. La Lazio monitora Vazquez e Kumbulla

In attesa di ufficializzare Fares e Muriqi (in arrivo tra poco a Roma), la Lazio pensa ai prossimi colpi per rinforzare ancor di più la rosa d’ Inzaghi. Caicedo, vicinissimi fino a poco tempo fa al Al Gharafa, potrebbe invece restare offrendo così al tecnico piacentino un nuovo jolly offensivo con la dirigenza biancoceleste pronta a spostare l’attenzione su un centrocampista offensivo: Vazquez, ai margini del Siviglia, è in cima alla lista. In difesa invece, si continua a monitorare Kumbulla, ma al momento la concorrenza dell’Inter appare eccessivamente forte. Rimane viva la pista di Kim Min-Jae ed il desiderio Otamendi, mentre ecco spuntare Lisanro Martinez dell’Ajax. Lo riporta Gazzetta.it







