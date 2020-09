Coronavirus, tre positivi nello Sporting Lisbona: salta l’amichevole con il Napoli

Sporting Lisbona-Napoli non si giocherà. L’amichevole in programma questa sera alle 20,30 è stata annullata all’ultimo momento perché alcuni giocatori del club portoghese, sembra tre, sono risultati positivi al coronavirus dopo gli ultimi tamponi. Quindi, per evitare possibili contagi, il test è stato cancellato. Il Napoli è stato informato solo dopo essere stato atterrato a Lisbona. Ma questo è il calcio al tempo del Covid-19 e succede che una squadra si faccia sei ore di volo – tra andata e ritorno – senza mai toccare il terreno di gioco. Adesso gli azzurri torneranno in Italia e il prossimo appuntamento sarà direttamente in campionato contro il Parma di Fabio Liverani per l’esordio in campionato, domenica prossima alle 12.30. Lo riporta Repubblica.it







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: