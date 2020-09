Infortunio Luiz Felipe, out almeno 15 giorni: ecco le possibili date di recupero

L’amichevole vinta ieri 0-1 (rete di Correa) contro il Frosinone dell’ex capitano Alessandro Nesta, ha portato due notizie in casa Lazio. La prima, positiva, riguarda l’ingresso in campo del perno del centrocampo biancoceleste Lucas Leiva, out nelle precedenti sfide amichevoli per via del problema al ginocchio destro che lo ha costretto ad un intervento in pieno lockdown. La seconda notizia è sicuramente meno piacevole: il difensore Luiz Felipe infatti, ha abbandonato anzitempo il terreno di gioco, per via di una contusione al piede destro rimediata durante un intervento di gioco, che ha fatto sí il giocatore lasciasse il Benito Stirpe in stampelle. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it il brasiliano potrebbe stare ai box fino alla sosta delle Nazionali (gare in programma nel fine settimana del 10-11 ottobre). Il suo infortunio si valuterà meglio tra una settimana, ma intanto l’idea è quella di scongiurare recuperi lampo che possano in qualche modo compromettere la stagione del classe ‘97, quindi probabile non vederlo in campo nelle prime partite stagionali, con uno stop di circa 20 giorni.







