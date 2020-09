Lazio, Kalaj va in prestito al Grosseto: l’annuncio del club toscano | FOTO

La Lazio Primavera vede andare via uno dei suoi difensori, che va in prestito al Grosseto, squadra di Serie C. Si tratta di Sergio Kalaj, albanese classe 2000, 19 partite lo scorso anno compresa la Coppa Italia. Ad annunciarlo è lo stesso club toscano sui propri social e sul proprio sito ufficiale. Per il ragazzo, un’esperienza importante per la sua crescita professionale, pronto un giorno a tornare a casa per giocare, magari, nella prima squadra della capitale.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: