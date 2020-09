Lazio Women, lo start è impressionante: 10-1 contro il Pontedera

Un inizio con il botto, quasi irreale: un messaggio forte e chiaro a tutte le squadre del campionato. La beffa dell’algoritmo non ha placato la fame di Serie A della Lazio Women. Per info, chiedere al Pontedera. Le ragazze di Seleman hanno infatti aperto il campionato di Serie B 2020/2021 con un 1-10 a domicilio.

Una gara indirizzata dall’inizio e dilagata nella ripresa, con il nuovo acquisto Martin che si è preso la scena debuttando in biancoceleste con una tripletta. Prima con gol anche per Cuschieri e conferme di una vena realizzativa rimasta intatta anche per il duo Visentin-Palombi.

Dieci reti che portano anche le firme di Gambarotta, Mattei, Vaccari e Cianci. La Lazio ha le idee chiare sul proprio obiettivo: il Cittadella, prossimo avversario di domenica al Fersini, è avvisato.

Un inizio che ha ovviamente soddisfatto anche il responsabile della Lazio Women Mauro Bianchessi, il quale è intervenuto ai microfoni di sslazio.it: “Buona vittoria, anche con un punteggio importante: ma è solo la prima gara e il percorso è ancora lungo. Bisogna avere più attenzione perché si è subito un gol evitabile. Piedi ben piantati a terra e pensiamo a domenica prossima”

Questo il tabellino dell’incontro:

PONTEDERA-LAZIO WOMEN 1-10

Marcatrici: 30′, 35′, 48′ Martin (L), 38′ Dantoni (P), 51′ Cuschieri (L), 63′ Visentin (L), 70′ Palombi (L), 80′ Gambarotta (L), 91′ Mattei (L), 94′ Vaccari (L), 95′ Cianci (L)

PONTEDERA: Sacchi, Rizzato, Sidoni, Tramonti, Iannella, Dantoni, Maffei, Pantani, Del Prete, Sacchi, D’Alessandro (23′ Catastini).

A disp: Mazzzella, Carrozzo, Terreni, Consoloni, Demima, Iannetti.

All. Ulivieri.

LAZIO WOMEN: Guidi; Colini, Pezzotti, Lipman (65′ Vaccari), Cuschieri (63′ Mattei), Martin (65′ Palombi), Castiello, Clemente (63′ Berarducci), Di Giammarino, Gambarotta, Visentin (63′ Cianci).

A disp.: Natalucci, Savini, Pittaccio.

All: Seleman

Fonte: sslazio.it





