Muriqi ai cronisti turchi: “Sono adatto allo stile di gioco della Lazio. Farò del mio meglio per i biancocelesti”

Dopo gli indizi via social da parte della Lazio, arrivano anche le parole. Poco prima della partenza dalla Turchia, Vedat Muriqi ha parlato ai cronisti presenti: “Sono adatto allo stile di di gioco della Lazio. Gran parte delle volte in stagione sono sceso in campo insieme ad un altro attaccante. Mi è stato detto che c’era bisogno di un attaccante del mio genere e così ho dato subito la preferenza per questo club. Per quanto riguarda gli obiettivi dico che in primis ricerco il successo a livello collettivo, successivamente quello individuale. Arrivo in una nuova società, spero che i miei gol possano dare una mano. Desidero giocare nei più grandi club nell’arco delle prossime stagioni. Farò del mio meglio per i biancocelesti”.







