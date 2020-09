Muriqi è partito dalla Turchia ed è pronto ad abbracciare finalmente la Lazio | FOTO

E’ stata una lunga trattativa, condita dall’attesa ma dalla voglia delle parti di portarla a termine in modo proficuo. La Lazio e Vedat Muriqi finalmente possono abbracciarsi, dopo un’estate nella quale il trasferimento sembrava non concretizzarsi mai. L’accordo con l’attaccante del Kosovo, ormai ex Fenerbahçe, è stato raggiunto in breve, ma il club turco non ha mollato l’osso fino all’ultimo, giocando al rialzo ogni qual volta che la chiusura era vicina. La giornata di oggi, si è aperta subito con un tweet dell’account ufficiale della Lazio, il quale recava una semplice emoticon, quella della bandiera dei pirati, alla quale si è aggiunta quella di un aereo in decollo. Anche l’orario, le 10:00 di mattina, erano quelle previste ed annunciate da giorni come il momento della partenza di Muriqi dall’aeroporto Ataturk di Istanbul. In realtà, per un ritardo del volo, il decollo è stato rimandato alle 12:00, con il suo arrivo a Ciampino avvenuto alle ore 14:10 circa. Domani mattina, invece, sono previste le visite mediche, poi la firma sul nuovo contratto che legherà il classe 1994 alla Lazio per 5 anni, fino al 2025.







