SOCIAL | Muriqi, la moglie orgogliosa della nuova sfida | FOTO

Vedat Muriqi è atterrato a Ciampino e domani, dopo le visite mediche, diventerà un nuovo calciatore della Lazio. Tanta la soddisfazione dell’ ex Fenerbahce che prima della partenza ha parlato ai media turchi esprimendo tutta la soddisfazione per la scelta intrapresa. Una volta arrivato in Italia, è stato subito il momento della foto di rito con la sciarpa della Lazio al collo, mentre la moglie Edibe via social si è mostrata orgogliosa per la nuova sfida del suo compagno di vita.







