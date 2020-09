Calciomercato Lazio, dopo l’infortunio di Luiz Felipe arriva Karo dalla Salernitana

La Lazio è alla ricerca di un rinforzo nel reparto difensivo per aumentare la qualità in vista del campionato, ma soprattutto della Champions League. In attesa del rinforzo, si complica la situazione in difesa: Luiz Felipe, uscito dopo pochi minuti durante l’amichevole di sabato contro il Frosinone, per un brutto intervento alla sua caviglia, dovrà stare fermo per almeno 15 giorni, rischiando di saltare così le prime tre giornate di campionato, tornando dopo la sosta delle Nazionali. Ecco che allora, la Lazio, con Luiz Felipe ai box, Bastos in uscita e in attesa di un rinforzo dal mercato, si è voluta tutelare: come riporta Tuttosalernitana.com, il difensore classe 1996, Antreas Karo, in prestito alla Salernitana proprio dal club biancoceleste, tornerà in quel di Formello per aggiungere una pedina in più al reparto difensivo di mister Inzaghi. Dopo la prima parte di preparazione svolta con la Salernitana, e la seconda con la sua Nazionale, il difensore cipriota è pronto a partire con destinazione Roma.







