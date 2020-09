CdS | Lazio, ora si pensa a rinforzare la difesa

Chiusi i colpi Fares e Muriqi, in casa Lazio si ragiona su un colpo per il reparto arretrato. Il sogno, ormai noto da tempo, è Kumbulla dell’ Hellas Verona, ma sia il tempo che passa che la concorrenza dell’Inter preoccupano in vista della buona riuscita dell’affare. Rimane sempre viva la pista Kim Min Jae con la società biancoceleste che avrebbe fatto un’offerta importante al Beijing per velocizzare i tempi della trattativa. In ogni caso, prima di acquistare sarà necessario cedere: Bastos è sempre più vicino all’addio. Sull’angolano vari club turchi con il Besiktas in pole position. Lo riporta Il Corriere dello Sport







