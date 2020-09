FORMELLO – Riprendono gli allenamenti. Luis Alberto ok, lavoro differenziato per Milinkovic

Terminato il giorno di riposo post amichevole con il Frosinone, la Lazio è tornata a lavoro presso il Centro Sportivo per avvicinarsi lentamente alla prossima amichevole con il Benevento e pensare già all’esordio in campionato con il Cagliari in programma il 26 settembre. Dopo una prima fase di riscaldamento a cui ha partecipato anche il rientrante Adekanye (poi defilatosi per un lavoro differenziato insieme a Milinkovic, Falbo e Raul Moro), il gruppo d’ Inzaghi ha svolto una fase di lavoro atletico prima di concentrarsi su una serie di esercitazioni tecniche nel corso delle quali a svolgere il ruolo di jolly era Cataldi con il ds Tare, accompagnato da Matri, a svolgere il ruolo di osservatore speciale a bordo campo. Infine, riguardo il capitolo infortuni, ancora assenti Vavro insieme a Luiz Felipe.







